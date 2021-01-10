Rosatom: Pandemi, geçen yıl yurtdışında bulunan hiçbir tesisimizin yapımını yavaşlatmadı

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Lihaçev, Kovid-19 salgını ortamında, aralarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) de bulunduğu, dış ülkelerde uygulamaya geçirilen tesislerin yapımında yavaşlama olmadığını ifade etti.

Lihaçev, “Küçük pürüzler dışında yurtdışındaki tüm projelerimiz planlandığı gibi ilerliyor, tüm tesislerimiz yükselişte, kapasite kazanmaya devam ediyor. Yurtdışı projelerimizin hayata geçirilmesinde ciddi bir gecikme hissetmedik” diye konuştu.

Rosatom'un Türkiye, Belarus, Hindistan, Bangladeş dahil olmak üzere bir dizi ülkede yapımını sürdürdüğü nükleer güç üniteleri aktif aşamada bulunuyor. Rosatom’un portföyünde çeşitli yapım aşamalarında olan 12 ülkede toplam 35 blok projesi mevcut.

Daha önce Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2020 yılı için öngörülen tüm süreçlerin eksiksiz tamamlandığı duyurulmuştu.