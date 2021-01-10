Rusya'da 22 bin 851 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 851 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vaka sayısı 3 milyon 401 bi 954’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, gün içinde kaydedilen vaka sayısı 22 bin 851 oldu.

Başkent Moskova’da 4216, St. Petersburg’da 3010, Moskova bölgesinde 1292 vaka kaydedildi.

Gün içinde 456 kişinin hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar yaşanan can kaybı sayısı 61 bin 837’ye yükseldi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 24 bin 80 arttı. Pandemi boyunca 2 milyon 778 bin 889 kişi koronavirüsü atlattı.

Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 401 bi 954’e çıktı.