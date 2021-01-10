Putin, Macron’la Dağlık Karabağ hakkında yarın yapılacak üçlü görüşmeyi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la yarın Moskova’da Dağlık Karabağ hakkında yapacakları görüşmeyle ilgili konuları ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının eylemlerinin koordine edilmesi kapsamında Putin, Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde yarın Moskova’da planlanan üçlü toplantıyla ilgili konuları konuştu.

9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin uygulanmaya devam etmesi ve Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşması hesaba katılarak, bu görüşmede öncelikli olarak bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların değerlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Macron, Dağlık Karabağ’da istikrar konusunda Rusya’nın gösterdiği çabaları desteklediklerini ifade etti. Çatışmalardan zarar gören sivillere acil insani yardım yapılmasının önemi de vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yarın Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmede Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.