Rusya’da ilk ‘İngiliz’ varyantlı koronavirüs vakası saptandı

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde koronavirüsün ilk başta İngiltere’de tespit edilen ve oldukça bulaşıcı olan türünün, İngiltere’den dönen bir grup Rusya vatandaşına tetkik yapıldığı sırada saptandığını belirtti.

Aralık ortalarında yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) İngiltere’de yeni bir mutasyonunun tespit edildiği öğrenilmişti. Uzmanlar, İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonunun daha kolay bulaşabildiğini teyit etmiş ve halka yeni türe karşı daha temkinli olmaya çağırmıştı.

Ön tahminlere göre koronavirüsün yeni varyantının normalden yüzde 70 daha bulaşıcı olabileceği yönündeki tahminlere rağmen, bu türün daha yüksek bir ölüm oranına veya hastalığın daha şiddetli seyrine neden olduğunu doğrulayan herhangi bir bilgi yok.