Rus Gamaleya Enstitüsü: Gelecek bir ay içinde 4 milyon doz koronavirüs aşısı üreteceğiz

Gamaleya Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, gelecek bir ay içinde 4 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı üretilmesini planladıklarını söyledi.

Rusya’nın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Gintsburg Sputnik haber ajansına demecinde, “Bir ayda artık 4 milyon doz üretiyor olmalıyız” dedi ve gelecek 30 gün içerisinde bu planlarını gerçekleştirip 4 milyon doz aşı üretebileceklerini ekledi.

Daha önce aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) şimdiye dek 1.5 milyon kişinin Sputnik V ile aşılandığını açıklamıştı.

Rusya’daki yaygın aşılama programı kapsamında, meslekleri nedeniyle insanlarla sıklıkla temas halinde olanlar ve kronik hastalıkları olan kişileri içeren risk gruplarına aşı uygulanıyor. Risk grubuna dahil edilenlerin listesi giderek genişletiliyor.

Rusya’da üretilen koronavirüs aşıları en başta ülkenin kendi vatandaşlarına uygulanıyor. Ülke dışına tedarik edilmekte olan aşıların üretimi içinse uluslararası anlaşmalar yapılıyor.

🇷🇺 Russia is leading the way with the biggest number of people vaccinated against #Covid19 than any European Union member state.

Over 1 mln Russians have already been vaccinated as of January 9, 2021. pic.twitter.com/4s0Jotx0jh — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

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