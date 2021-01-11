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    İlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin

    Putin, Aliyev ve Paşinyan görüşmesi Kremlin'de başladı

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    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki 'Dağlık Karabağ' görüşmesi Moskova'da başladı.

    Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacağı görüşme, Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıyor.

    Putin'in 2021 yılındaki ilk uluslararası faaliyeti olan görüşmede Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü anlaşmanın uygulanma süreci ile bölgedeki mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımlar istişare edilecek.

    Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan'ın açıklamasına göre görüşmenin sonunda üç lider tarafından basın açıklaması yayınlanacak.

    Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.

    Görüşmenin başında bir konuşma yapan Putin, Dağlık Karabağ'ı istişare etmek üzere Moskova'ya geldikleri için Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek Rusya'nın arabuluculuk çabalarının bölgede sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

    Putin: Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor

    Rus lider, "Sizleri Moskova'da selamlamaktan çok memnunum ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmamızın gidişatını, mevcut sorunların çözülmesini ve bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesini birlikte istişare etmek için yaptığımız öneriye olumlu yanıt verdiğiniz için minnettarım. Rusya'nın akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak için ortaya koyduğu aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Bölgede durumun sakin olduğuna ve halihazırda 48 bin sığınmacının evlerine döndüğüne dikkat çeken Rus lider, "Bugün memnuniyetle belirtebiliriz ki, Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor. Bize göre bu durum, Karabağ'da yıllardır süren çatışmanın uzun vadeli olarak ve tamamen sonlandırılması için gereken koşulları oluşturuyor" diye konuştu.

    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü özel çalışma grubu kurulduğunu söyleyen Putin, sınırları açarak bölgede ekonomi, ticaret ve ulaşım önündeki engelleri kaldırma görevinin özel önem taşıdığını ve üçlü grubun bununla ilgilenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

    Karabağ'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çatışma hattı ve Laçin koridoru boyunca ateşkesin kontrol edilmesi için Rus barış gücü birliği ve ateşkes sağlama sistemi oluşturuldu. 479 hektar arazi mayınlardan temizlendi. 182 km karayolu, 710 bina ve yapı incelendi, 22 binden fazla patlayıcı madde bulunarak imha edildi. Bölgede Uluslararası İnsani Müdahale Merkezi kuruldu ve başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor. Yerleşim yerlerinde normal yaşamın tesis edilmesi, yıkılan altyapının yeniden inşası, tarih, din ve kültür eserlerinin korunması ile ilgili ciddi konulara bu merkezin uzmanları tarafından çözüm bulunuyor. Enerji ve ısı temininin yeniden sağlanması için çalışma yapılıyor, Rusya'dan bölgeye 800 tondan fazla yapı malzemesi ile 1.5 tondan fazla insani yardım ulaştırıldı, halka tıbbi yardım sunuluyor. Rusya arabuluculuğunda esir ve cenaze değişimi yapılıyor."

    Putin, Aliyev ve Paşinyan'a Rus barış gücünün faaliyetleri, sınır çizgilerinin netleştirilmesi, insani sorunların çözümü, kültür mirası eserlerinin korunması ile ilgili temel konularda atılacak adımları öncelikli olarak ele almayı önerdi.

    Aliyev ve Paşinyan el sıkışmadı

    Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı sıcak bir şekilde karşıladı ve iki lidere sarıldı. Aliyev ile Paşinyan'ın el sıkışmadıkları ve birbirlerine 'Merhaba' demekle yetindikleri görüldü.

    Etiketler:
    Dağlık Karabağ, Moskova, İlham Aliyev, Nikol Paşinyan, Vladimir Putin, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya
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