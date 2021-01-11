Rus ve Özbek bilim insanları Kovid-19’u öldüren yeni yöntem buldu

Rusya ve Özbekistan’dan oluşan bir grup bilim insanı, çok az miktarda radyasyon dozlarının, insana zarar vermeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve mutasyonlarını yok edebileceğini tespit etti.

Rusya’daki Ural Federan Üniversitesi’nden (UrFU) yapılan açıklamaya göre, radyasyonun Kovid-19 üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmalar Özbekistan Bilimler Akademisi’nden bilim insanları ile ortaklaşa yapılıyor. Ortak çalışmalar sırasında, yumuşak X ışınlarının ve ultraviyole radyasyonun koronavirüs üzerindeki etkisinin özelliklerinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

UrFU’dan Prof. Anatoliy Zatsepin, “Virüsün devasa RNA molekülünün, insan hücresine girdiğinde, uzunluğu boyunca birçok yerinden güçlü bir şekilde deforme olmak zorunda kalması bulduğumuz bu öncü fikrin özünü oluşturuyor. RNA molekülünün uzunluğu boyunca deforme olan yerler, sağlıklı hücrelerin moleküllerinden bin kat daha radyasyona duyarlı. Dolayısıyla virüs için yıkıcı olan küçük doz radyasyon, sağlıklı hücreler için kesinlikle güvenli olacak” diye açıkladı.

Halihazırda bilim insanları tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor.

Uzmanların sözlerine göre, sadece Kovid-19 değil, başta mutasyonları olmak üzere diğer virüsler de bu dozda radyasyondan etkileniyor. Bu bağlamda, radyasyonun sadece insan tedavisinde ve hastalığı önleme çalışmalarında değil, aynı zamanda nesnelerin, ürünlerin ve binaların dezenfektasyonunda da kullanılması teklif ediliyor.