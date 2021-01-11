Rusya'da 30 Kasım’dan beri Kovid-19 nedeniyle kaydedilen en düşük can kaybı sayısı

Rusya’da son bir gün içinde 436 kişi Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Bu, 30 Kasım’dan bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 273'e çıktı. Son 24 saatte 23 bin 315 yeni vaka tespit edildi.

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 436 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı en yüksek can kaybı 75 kişi ile başkent Moskova’da kaydedildi. Gün içinde St. Petersburg’da 42, Moskova bölgesinde 19 kişi hastalığa yenildi.

Son 24 saatte 23 bin 315 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede pandeminin başlamasından bu yana toplam 3 milyon 425 bin 269 kişi koronavirüse yakalandı.

Gün boyunca 21 bin 786 kişi, salgın boyunca ise 2 milyon 800 bin 675 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 90 milyona yükseldi. 22.2 milyon ile dünyada en yüksek vaka sayısının görüldüğü yer olan ABD’nin ardından Hindistan (10.4 milyon), Brezilya (8 milyon) ve Rusya (3.3 milyon) geliyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova geçen hafta Rusya'da salgınla ilgili durumun istikrara kavuşmakta olduğunu ve virüsün yayılmasında bir yavaşlama olduğunu belirtmişti.