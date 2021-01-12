Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD’li mevkidaşı Milley ile güvenlik konularını görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov’un ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile dünyadaki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin sorunları ele aldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley arasında yapılan telefon görüşmesinde dünyadaki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin sorunların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “11 Ocak tarihinde Amerikan tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Birinci Savunma Bakan Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley arasında bir telefon görüşmesi yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tarafların, dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin karşılıklı menfaat konularını ele aldığı kaydedildi.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin daha fazla detay aktarmadı.

Geçtiğimiz eylülde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ile ABD arasında Genelkurmay aracılığıyla temas sürdürüldüğünü açıklamıştı. Şoygu, “Ayrıca, bu temaslar genellikle oldukça yapıcı. ABD ile daha yüksek bir temas seviyesine ulaşacağımızı umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.