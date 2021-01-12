Putin’den Caparov’a tebrik mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in tebrik mesajında, “Rusya ve Kırgızistan, çeşitli alanlarda büyük ve verimli işbirliği, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında yapıcı etkileşim deneyimine sahip. Devlet liderliğindeki faaliyetinizin, Rusya-Kırgızistan bağlarının tümüyle daha da güçlenmeye devam etmesine yardımcı olacağını umuyorum” ifadesine yer verildi.

Rusya ve Kırgızistan arasındaki artan bağların, iki ülke halkının çıkarlarına uygun olduğu ve Orta Asya bölgesinde istikrar ve güvenliğin güçlenmesine yardımcı olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin “stratejik partnerlik ve ittifak” niteliği taşıdığını vurguladı.