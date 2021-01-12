Rusya’da bir kamyon dört askeri otobüse çarptı: 4 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Moskova bölgesinde bir kamyonun dört askeri otobüse çarptığı, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişininse yaralandığı bildirildi.

Bölge acil durum servislerinden bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinde bir kamyonun dört askeri otobüse çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Очевидцы сообщили о крупном ДТП с военными на Новой Риге в Подмосковье: «Это 27-й километр Новорижского шоссе по направлению в Москву. Там где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте».https://t.co/vccLFUouSY pic.twitter.com/VfFxW2cv2i — #говоритмосква (@govoritmsk) January 11, 2021

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dört askeri otobüsten oluşan bir konvoya çarptı. Meydana gelen kazada, verilen son bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasının Moskova bölgesindeki Krasnogorsk kentinin yakınlarında, M-9 otoyolunda, Gluhovo köyü sapağında meydana geldiği öğrenildi. Bölge acil servis yetkilileri daha önce kazada 4 ölü, 6 yaralı olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kazanın meydana geldiği yerde çalışan soruşturma ekibi ile trafik polisleri, olayla ilgili ayrıntıları netleştirmeye çalışıyor.