Rusya, koronavirüs pandemisindeki gidişat nedeniyle elektronik vize uygulamasını askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi amacıyla elektronik vize düzenleme işlemi, Rusya hükümetinden özel emir gelene dek askıya alındı" dendi.

Elektronik vize uygulaması, Türkiye ve AB ülkeleri de dahil 52 ülkenin vatandaşları için 1 Ocak'tan itibaren başlayacaktı.

Elektronik vize, Rusya'nın her yerine kısa süreli ziyarette bulunmak isteyenlerin vize alma sürecini basitleştirme amacı taşıyor. 60 gün geçerlilik süresi olacak tek seferlik elektronik vizeyle 16 gün Rusya'da kalınabilecek.

Daha önceki elektronik vize uygulaması, daha az sayıda ülke için geçerliydi ve yalnızca Uzak Doğu Federal Bölgesi, Kaliningrad Bölgesi, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak ziyaretleri kapsıyordu.

Yeni elektronik vize uygulamasından yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarının seyahatlerinden en az 4 gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurması gerekiyor.