Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri tarihinde ilk kez altın doları geride bıraktı.

Rusya Merkez Bankası’nın 11 Ocak’ta açıkladığı 2020 ilk yarı portföy raporu, ülkenin uluslararası rezervlerindeki altının tarihte ilk kez doları geride bıraktığını ortaya çıkardı.

30 Haziran 2020 itibariyle Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının yüzde 22.9’unu altın oluşturuyor. Altın, yaklaşık 561 milyar dolarlık toplam rezervin içinde 128.5 milyar dolarlık değere sahip. Doların toplam rezervlerdeki payı ise yüzde 22.2 (124.6 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Böylelikle altının toplam rezervdeki payı, bir önceki döneme göre yüzde 2.1 artarken doların payı yüzde 1.5 azaldı.

'ABD'nin yaptırımları nedeniyle euro ve yuan'a geçilmişti'

2018’e kadar rezervlerinin yüzde 43-48’ini dolar olarak tutan Rusya Merkez Bankası, ABD’nin yaptırımları nedeniyle ani bir şekilde euro ve yuan’a geçmişti. Rusya’nın elindeki ABD devlet tahvillerinin değeri 2018’e kadar yaklaşık 100 milyar dolarken 2020 sonlarında 6 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası’nın aylık raporuna göre, 2016-2018 döneminde toplam rezervdeki payı yüzde 15-17 olan altın, 2020 sonunda yüzde 23’e (133.7 milyar dolar) çıktı. Bununla birlikte geçen Nisan ayından bu yana altın alımı yapılmıyor. Altının toplam rezervlerdeki payının artması, geçen yıl yüzde 12 oranında gerçekleşen değer artışından kaynaklanıyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Genel olarak rezervlerimizin çeşitlendirilmesini sağlamak için yeterli altına sahibiz” ifadesini kullanmıştı.