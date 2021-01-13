Rus Büyükelçi: Yeni ABD yönetiminin START-3 anlaşmasının uzatılması konusunda siyasi irade göstermesini umuyoruz

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Silah Kontrol Müzakere Akademisi’nin telekonferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Antonov, Rusya’nın yeni ABD yönetiminin START-3 anlaşmasının uzatılması konusunda siyasi irade göstermesini umduğunu ifade etti.

Sözleri Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasında yayınlanan Antonov, “Anlaşmanın yürürlükte kalma süresinin sona ereceği 5 Şubat 2021'e kadar bir anlaşmaya varma şansı hala devam ediyor. Yeni Beyaz Saray ekibinin de benzer bir çaba ve siyasi irade göstereceğini umuyoruz” diye konuştu.

‘Anlaşmanın uzatılması silahların kontrolü ile ilgili müzakereler için zaman tanıyacak’

START-3 anlaşmasının 5 yıllığına uzatılmasının Rusya ile ABD arasında gelecekteki nükleer silahların kontrolü ile ilgili müzakerelere zaman tanıyacağını söyleyen Antonov, şöyle konuştu:

“START-3’ün 5 yıllığına uzatılması, stratejik saldırı silahlarının üzerindeki kısıtlamaların korunmasını, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerde mevcut şeffaflık ve öngörülebilirliğin aynı düzeyde kalmasını mümkün kılacak. Ayrıca anlaşmanın uzatılmasıyla kazanacak olan zamanın, stratejik istikrar üzerinde etkili olan tüm faktörler ele alınarak nükleer silahların kontrolünün geleceği ile ilgili müzakerelerin yapılması için kullanılması da bir o kadar önemli.”

Rus Büyükelçi ayrıca START-3 anlaşmasının uzatılmasından sonra silahların kontrolü ile ilgili anlaşmaların katılımcı sayısının genişletilmesi konusunun da ele alınabileceğini sözlerine ekledi.