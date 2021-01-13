Rus Dışişleri: Pompeo'nun İran'a El Kaide ile ilgili yönelttiği suçlamaları dayanaksız

Pompeo’nun İran’a yönelik suçlamalarıyla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan Kabulov, “Sayın Pompeo, Donald Trump’ın başkanlık dönemi sona ererken İran’ı incitecek bir şey yapmak istiyor gibi bir izlenim yaratıyor” dedi.

Kabulov, bu suçlamaların kesinlikle bir kanıta dayanmadığını ve asılsız olduğunu ifade etti.

Tahran’ın El Kaide ile bir bağlantısı olması ihtimaline ilişkin Moskova’nın elinde veri olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kabulov, “Kesinlikle böyle bir bilgi yok” ifadesini kullandı.

İran’daki El Kaide elebaşlarının dünyadaki diğer El Kaide örgütleri ile iletişim sağladığını ve onlara fon tedarik ettiğini ileri süren Pompeo, "Birçok konuda İran’ın desteğini alıyorlar. Terör için şimdi ellerinde yeni araçlar var. Dünyanın en büyük terör destekçisi ülke olan İran İslam Cumhuriyeti artık onların ana karargahı" diye konuşmuştu.