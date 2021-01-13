Rusya’da yılbaşından bu yana koronavirüs kaynaklı en yüksek can kaybı

Rusya’da son 24 saatte 566 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 370’e yükseldi. Gün içinde 22 bin 850 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 471 bin 53 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 22 bin 850 artarak 3 milyon 471 bin 53’e çıktı.

Gün içinde yılbaşından beri en yüksek can kaybı kaydedildi. 566 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dün hayatını kaybedenlerin sayısından (531) yüze 6.59 daha fazla.

Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 370 oldu.

Son 24 saatte Moskova’da 4320, St. Petersburg’da 3003, Moskova bölgesinde 1189 vaka kaydedildi.

Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı da St. Petersburg’da 78, Moskova’da 76, Moskova bölgesinde 26 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 28 bin 658 artarak 2 milyon 854 bin 88’e yükseldi.