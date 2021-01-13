Rus Dışişleri: Kuzey Akım 2'nin başarıyla hayata geçirileceğinden şüphemiz yok

ABD, Kuzey Akım 2 projesinde yer alan ülke ve şirketlere yönelik yaptırım politikasını genişletmeye devam ederken Rusya'dan projenin mutlaka hayata geçirileceğine dair bir açıklama geldi.

Sputnik'e demeç veren Tyapkin, "Yüzde 90'dan fazlası yapılan projenin inşasının tamamlanacağı kesin tarihler, anladığım kadarıyla hava koşulları da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı. Ancak ABD'nin Gazprom'ın Batılı iş partnerlerine yönelik giderek artan baskısına rağmen Kuzey Akım 2'nin başarıyla hayata geçirileceğinden şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kısa süre önce Alman hükümetinin projenin desteklenmesine yönelik bakışında değişiklik olmadığını söylediğini anımsatan Tyapkin, Rus şirketlerinin birçok Alman şirketi de dahil ilgili taraflarla imzalanan ticari anlaşmaları harfiyen yerine getirme niyetinde olduğunu vurguladı.

ABD'de 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da hattın inşasına yardım ettiğinden şüphelenilen Avrupalı şirketlerin yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılmıştı.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin parlamentosu, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının devam etmesine katkı sunma amacı taşıyan ‘MV İklim ve Çevre Koruma’ adlı çevre fonunun kurulmasına ilişkin bölgesel hükümetin önerisini oy çokluğuyla kabul etmişti.