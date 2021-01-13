Putin ve Erdoğan, Karabağ ile ilgili meseleler hakkında telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’den bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşme sırasında Putin Erdoğan’ı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile dün başkent Moskova’da gerçekleştirdiği üçlü görüşme konusunda bilgilendirdi.

Söz konusu üçlü görüşmede, Karabağ’daki şiddetli çatışmaların sonlandırılmasına dair 9 Kasım’da yapılan anlaşmanın gerçekleştirilme süreci ele alınmıştı.

Kremlin açıklamasına göre üçlü görüşmelerin en önemli sonuçlardan birisi, hem Azerbaycan hem de Ermenistan’ın, ilişkilerin normalleşmesinde kararlı olduklarını ve Karabağ’da barışçıl bir yaşam sağlanması adına ekonomi ve ulaşım hatları üstündeki engelleri kaldırmak için işbirliğine hazır olduklarını teyit etmeleri oldu.

Üçlü görüşmede de bunun için de bir dizi mühim adım üstünde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kremlin açıklamasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya’nın Karabağ sorununun çözümlenmesi adına ortaya koyduğu çabaları desteklediğini söyledi ve Rusya ile Türkiye’nin eylemlerini koordine etmeyi sürdürmesini istediğini belirtti. Erdoğan bunun, hem bölgenin ekonomik kalkınması hem de karşılıklı olarak yarar getirecek projelerin ilerletilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Bunun yanında telefon görüşmesinde, Karabağ’da askeri eylemlerin sona erdirilmiş olmasını ve ateşkesi denetleyecek Rus-Türk ortak merkezinin kurulmasına ilişkin bazı hususların ele alındığı belirtildi. Ancak söz konusu hususların detayına yer verilmedi.