Putin’den tüm vatandaşların aşılanması aşamasına geçilmesi talimatı

Hükümet üyeleriyle olan bir toplantıda konuşan Putin, “Geniş çaplı aşılama aşamasına geçmiştik. Başbakan Mihail Mişustin, geçen hafta bu alandaki endüstrinin standart ve hacimlere yönelik verdiği sözleri yerine getirmekle kalmayıp, ayrıca planlanan üretim hacminin de üzerine çıktığı bilgisini verdi. Geniş çaplı aşılamadan kitlesel aşılamaya geçmeliyiz” dedi.

‘Rus aşısı dünyanın en iyisi’

“Rus aşısının dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” diyen Putin, daha önce böyle düşündükleri gibi, şimdi de uygulamaların bunu gösterdiğini ifade etti.

Putin, bu tür başka hiçbir aşının bu kadar koruma ve güvenlik sağlamadığını kaydetti.

İngiltere'deki durum takip ediliyor

Öte yandan Putin, koronavirüsün yeni varyantının ortaya çıktığı İngiltere’deki durumu endişeyle takip ettiklerini ifade etti.

Hükümet üyeleriyle olan bir toplantıda konuşan Putin, “Başka ülkelerde neler olduğunu görüyoruz, özellikle de İngiltere’de. Buradaki durumu endişe ile gözlemliyoruz, bu konularla ilgili Avrupalı partnerlerimizle temas halindeyiz” dedi.

Ulaşım ve diğer alanlarda getirilen kısıtlamaların hepsinin geçici tedbirler olduğunu belirten Putin, “Ülkemizde neler olup bittiğini, koronavirüsün yeni mutasyonları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan yeni tehditleri nasıl ortadan kaldırabileceğimizi anlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkması halinde aşının nasıl çalışacağının öğrenilmesini istedi

Rus lider hükümetten ayrıca yeni yıl tatilleri sırasında dünyada koronavirüs vaka sayısındaki artışı analiz etmesini talep etti.

Putin, “Bazı ülkelerde vaka sayısında bir artış görüyoruz, bunun yeni türlerden mi, yoksa tatil günlerinde bu koşullarda gerekli olan disipline uyulmamasından mı kaynaklandığı belli değil. Bunu anlamalıyız. Bu türlerin numunelerine sahip olduğumuzu, bilim insanlarımızın bunlar üzerinde çalıştığını biliyorum” dedi.

Putin, Rus aşısının yeni türlerin ortaya çıkması halinde nasıl çalışacağının öğrenilmesi için durumun anlaşılması talimatında bulundu.

Koronavirüsle mücadelede bölgelere finansal destek verilmesi de Putin’in toplantıda hükümete verdiği talimatlar arasında yer aldı.