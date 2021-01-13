Puşkov, Biden döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi konusunda umutlu değil

Rus senatör Aleksey Puşkov, Beyaz Saray'da görevi devralacak olan seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesini olası görmediğini ifade etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Vmeste-RF televizyonuna verdiği demeçte "Olumlu değişimler yaşanması için herhangi bir fırsat görmüyorum. Bence Biden'ın dış politika ekibi Rusya'ya baskının artırılması için çalışacak" dedi.

Washington'dan ilişkilerin iyileşmesi konusunda tek bir olumlu sinyal dahi gelmediğini kaydeden Puşkov, ilişkilerin yeniden canlanmasını beklemenin naiflik olacağını savundu.

Biden'ın ekibinin mevcut Başkan Donald Trump'ın ekibinden daha sert olduğunu kanıtlayacağını düşünen Puşkov, "Beyaz Saray'a gelecek yeni yönetimin atabileceği birkaç olumsuz adım var. NATO'nun faaliyetleri aktif hale getirilebilir, Ukrayna'yla o ülkedeki ABD askeri varlığının temini konusunda yeni anlaşmalar akdedilebilir, Karadeniz veya Azak Denizi'nde ABD üssü kurulabilir" diye ekledi.