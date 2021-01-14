Kırım yönetimi yıl içinde bölge halkının yüzde 60'ını koronavirüse karşı aşılamayı planlıyor

Kırım yönetiminin bu yıl sonuna kadar bölgenin yaklaşık 2 milyon kişiden oluşan nüfusunun yarısından fazlasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamayı planladığı bildirildi.

Kırım yönetiminin internet sitesinde yapılan açıklamada, bu yılsonuna kadar bölgenin yaklaşık 2 milyon kişiden oluşan nüfusunun yarısından fazlasının Kovid-19 salgınına karşı aşılanması planlandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “2021 yılında Kırım Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması planlanıyor. Bu görevin başarıyla tamamlanması, yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı genel zafere katkıda bulunmak için gerekli” ifadelerine yer verildi.

Kırım’da şimdiye kadar sadece sağlık sektörü çalışanlarına aşı yapıldığı kaydedilen açıklamada, aşıyı yaptıranlarda herhangi bir yan etkinin tespit edilmediği vurgulandı.

Şu ana kadar 3 bin 742 doz aşının geldiği Kırım’a şubat sonuna kadar 84 bine yakın dozun daha ulaştırılması bekleniyor.

Daha önce Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Gam-Kovid-Vak (Sputnik V) aşısından test amaçlı 42 dozluk teslimatın eylülde yapıldığı belirtilmişti. Geniş çaplı aşılama için ilk parti ise 8 Aralık’ta Kırım’a ulaşmış, 15 Aralık’ta da aşılama başlamıştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bölge yetkilisi Natalya Penkovskaya ise koronavirüsün yayılmasını önleme karargahının bugünkü toplantısında Kırım’da 267 kişinin aşının ilk dozunu yaptırdıkları, 77 sağlık çalışanının ise aşılamanın her iki etabını geçtikleri bilgisini verdi.