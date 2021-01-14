Bir şirket daha yaptırımlar nedeniyle Kuzey Akım 2 projesinden çekildi

Danimarka’da yayın yapan Politiken gazetesi, Ramboll adlı danışmanlık şirketinin ABD yaptırımlarının tehditleri nedeniyle Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatının tamamlanmasına katılmaktan çekilmek zorunda kaldığını yazdı.

Gazeteyede yayınlanan konuyla ilgili makalede “Ramboll, Rusya'dan Almanya'ya uzanan ve değeri 70 milyar Danimarka kronunun üzerinde olan pahalı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla ilgili anlaşmazlıkların kurbanı oldu” ifadesine yer verildi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hattının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyor.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Bir süre önce Kuzey Akım-2’nin yapımcı firması Nord Stream 2 AG, boru hattının Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımının tamamlandığını duyurmuştu.

Gazprom, Fransız Engie, İngiltiz Royal Dutch Shell, Avusturyalı OMV ve Almanya'nın Uniper ve Wintershall şirketleriyle yaklaşık 9.5 milyar dolarlık Kuzey Akım-2 projesini finanse etmeleri konusunda anlaşmıştı.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.