Rosneft Yakutistan’da yeni büyük gaz sahası keşfetti

Rosneft’ten yapılan açıklamaya göre Taas-Yuryah Neftegazodobıça şirketi, Yakutistan’ın Nijnedjerbinskiy arama sahasında yaptığı keşif sondajının sonucunda yeni büyük gaz sahası keşfetti.

Açıklamada, bu yeni keşif sayesinde Devlet Rezerv Komisyonu’nun bilançosuna 75 milyar metreküpten fazla gaz ve 1.4 milyon ton sıvı doğalgaz eklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uzmanların sahanın endüstriyel gaz içerdiğini ve yüksek verimlilikte olduğunu doğruladığı ifade edildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Saha Cumhuriyeti’nde (Yakutistan) yer alan 10 arama sahasında faaliyette olan Taas-Yuryah Neftegazodobıça şirketi, Rosneft’in Doğu Sibirya’daki en büyük aktiflerinin arasında olan Srednebotuobinskoe petrol ve gaz sahasını işletiyor.