Şili, Rus Sputnik V aşısıyla ilgileniyor

Şili Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Rusya’daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü ile Sputnik V hakkında bilgi paylaşımına yönelik bir anlaşmanın hazırlıkları için uzaktan bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya’nın Santiago Büyükelçiliği Sözcüsü Deniz Vinokurov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu hafta Şili yönetimi ve Gamaleya laboratuvarı arasında Sputnik V aşısının sonuçlarıyla ilgili Şilili bilim insanlarıyla bilgi paylaşımına olanak verecek bir anlaşmaya varmak amacıyla bir görüşme gerçekleştirildi” dedi.

Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi İlişkileri Dairesi’nden ise laboratuvar, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Şilili diplomatlar arasındaki görüşmenin pazartesi günü yapıldığı belirtildi.

Şili’ye ilk olarak aralık sonunda ABD’li Pfizer’in aşısı gönderildi, aşı sevkiyatına yönelik Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca ve ayrıca COVAX mekanizması üzerinden bir anlaşma mevcut. Toplamda 30 milyon doz aşı söz konusu.