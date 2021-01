Rusya’da 24 bin 763 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 24 bin 763 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların 3426’sında bir semptoma rastlanmadı.

Şimdiye kadar ülkede kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816 oldu.

Moskova’da 5893, St. Petersburg’da 3041, Moskova bölgesinde 1263 yeni vaka görüldü.

Gün içinde 27 bin 956 kişinin taburcu edilmesiyle hastalığı yenenlerin sayısı 2 milyon 882 bin 44’e ulaştı.

Yılbaşından beri en yüksek günlük can kaybı

Gün içinde 570 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 63 bin 940’a çıktı. En son 31 Aralık’ta can kaybı sayısı 593 olarak bildirilmişti. Dünkü can kaybı ise 566’ydı.