RDIF: Sputnik V aşısı bu ay 9 ülkede tescil edilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının bu ay 9 ülkede daha tescil edileceğini söyledi.

Dmitriyev, Reuters’a yaptığı açıklamada Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının bu ay 9 ülkede daha tescil edileceğini söyledi.

Aşının akran denetiminden geçmiş sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını ve bunların aşının yüksek etkinliğini göstereceğini belirten Dmitriyev, Sputnik V aşısının 7 ülkede üretileceğini de kaydetti.

2021 sonunda hayatın normale dönmesini umduğunu kaydeden Dmitriyev, Sputnik V aşısının dünya pazarındaki payının yüzde 25 olmasını beklediğini de dile getirdi.

Dmitriyev, AB’de aşının onaylanıp onaylanmayacağının henüz belli olmadığını, ancak Rusya’nın şeffaflığını koruduğunu kaydetti.

Rusya dışındaki insanlar da dahil olmak üzere, 1.5 milyon kişiye Sputnik V aşısının yapıldığını belirten Dmitriyev’e göre, aşının yakında Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinde de tescil edilmesi, ocak ayında Sputnik V’nin 7 veya 8 ülkeye tedarik edilmesi bekleniyor.

Dmitriyev’e göre 6-9 ay içinde aşıya yönelik büyük ihracat anlaşmaları yerine getirilecek. Rusya, aşıyı şubat ayında AB’de onaya sunacak.

19 Ocak’ta bazı görüşmelerin olacağını ifade eden Dmitriyev, aşı ile ilgili tüm belgeleri şubat ayında sunacaklarıverilerin tamamını paylaşacaklarını söyledi.

Aşıya yönelik milyonlarca dozluk ihracat anlaşmaların yüzde 95’inin tedariki Rusya dışındaki üreticiler tarafından sağlanacak.

Dmitriyev, iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın bir dozunun yüzde 73-85 düzeyinde etkinlik göstermesini beklediklerini dile getirdi.