Çin'in Ad5-Ncov koronavirüs aşısı Rusya'daki testlerinde yüksek etkinlik gösterdi

Çin’in Ad5-nCov isimli koronavirüs aşısının klinik testlerinin üçüncü aşamasının ara sonuçlarına göre, Rus gönüllülerin yüzde 92.5’inde yüksek antikor seviyesinin görüldü, hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.

Petrovaks ilaç şirketinin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, “Bölgesel klinik testlerin üçüncü aşamasında edinilen ara sonuçlar, Ad5-nCov aşısının yüksek güvenlik ve etkinlik sağladığını gösterdi. Aşılanan 500 kişi arasından 200 gönüllünün verileri incelendi. Etkinlikle ilgili sonuçlara göre, gönüllülerin yüzde 92.5’inde koronavirüse karşı yüksek seviyede antikor titresi gelişti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, araştırmalar sırasında gönüllülerde hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı, sağlık sorunları nedeniyle hiç kimse vaktinden önce testlerden ayrılmak zorunda kalmadı.

Katılımcıların yüzde 34.2’sinde aşılama sonrasında hafif yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı, yorgunluk gibi ilk birkaç gün içinde ortadan kalkan belirtiler görüldü. Benzer etkilere plasebo verilen gönüllülerin yüzde 16’sında da rastlandı.

Aşılama sonrasında 6 aylık bir gözlem süreci olacak. Nihai sonuçlar ise 2021 ortasında edinilecek.

Çin aşısının Rusya’daki testleri

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Çin’in aşısının klinik testlerinin üçüncü uluslararası aşamasının ülkede gerçekleştirilmesine izin verdiği aralık ayında açıklanmıştı.

Klinik testlerde Rusya’dan 8 bin gönüllünün yer alması planlanıyor. İlk gruba aşılama yapıldı.