Lavrov: ABD ve müttefikleri Ortadoğu'da 'züccaciye dükkanına girmiş fil' gibi davranıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan al-Saud'la Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'da izledikleri politikayı eleştirdi.

Egemen devletlerin içişlerine müdahalenin, onlara birtakım ideolojik gündemlerin ve reçetelerin dayatılmasının Rusya tarafından kabul edilemez bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Hiç kimse bunlarla uğraşmamalı. Ancak maalesef ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'da 'züccaciye dükkanına girmiş fil' gibi davrandıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Irak, Libya'da yaşanan süreçleri ve Suriye'yi yıkma girişimlerini örnek olarak sunan Lavrov, "Maalesef bunlar, bölgedeki ülkeler ve halklar için son derece ağır sonuçlara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Husileri ‘terörist’ ilan etme planı Yemen’deki durumu kötü etkileyebilir

Lavrov ayrıca, ABD’nin Husileri ‘terörist’ ilan etme planının Yemen’deki sorunun çözümü üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceğini belirterek, “Birleşmiş Milletler temsilcileri dahil birçok kişi, olumsuz etki oluşabileceği yönünde endişelerini dile getiriyor” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Feysal Bin Farhan el-Saud da Yemen’de politik çözümün ilerletilmesine destek verdiklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

“ABD’nin aldığı kararın bu politik süreç üzerinde, çözüm sürecini sürekli ve aktif olarak bozan Husilerin Yemen topraklarındaki eylemlerin sahip olduğu kadar olumsuz etkiye sahip olmayacağını düşünüyoruz. Eğer ‘Ensarallah’ tarafından diyaloga katılım yönünde ciddi bir niyet dile getirilirse Yemen’de çözüm umudunu görebiliriz ve bu, onlar tarafından çok daha büyük katkı olur”.

Suudi bakan, “Bu kararın öncelikle bazı ayrı olaylar yüzünden değil, failleri Husiler olan bir dizi olay, özellikle Suudi Arabistan topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılar, Yemen topraklarında sivillere karşı Husiler tarafından işlenen saldırılar ve onları diğer eylemleri yüzünden alındığını düşünüyoruz. Tüm bunlar ABD’yi böyle bir karar almaya zorladı” diye konuştu.