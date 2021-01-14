Rusya'da 95 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldı

Rusya'da bu güne kadar 95 milyondan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 95 milyondan fazla test yapıldığı kaydedildi.

Rospotrebnadzor’un Telegram kanalından yapılan açıklamasında, gün içinde 465 bin testin yapıldığı belirtilerek, “Rusya’da bu güne dek 95 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı. Toplam 611 bin 704 kişi koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor” denildi.

ABD, test sayısında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Bu güne dek 273 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede vaka sayısı 23 milyona ulaştı.

Rusya’da gün içinde 22 bin 800 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.4 milyonu aşarken bu güne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 300’e yükseldi.