Zaharova: ABD’nin sosyal medyadaki sansürü küresel arenadaki davranışının yansıması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Bu, nükleer ülke. Bu ülke, sadece kitle imha silahına sahip değil, aynı zamanda dünyanın en büyük askeri bütçeye sahip. Bu, dış işlerinde özellikle son yıllarda sadece tek bir yöntem: gayri meşru yaptırımlar ve kısıtlamalar uygulayan bir ülke” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Şimdi sosyal medyaya yönelik ve sosyal medya içinde kanunsuz, yargısız şekilde yaptıkları gibi, aynı şekilde istenmeyen şirketleri, ülkeleri veya şahısları ekonomik alandan, bilimsel ve teknik alandan kesip atıyorlar. Şu anda bilgi alanında yapılanların aynısın, geçtiğimiz on yıllarda ivme kazandığını görüyoruz” diye konuştu.

‘Uzun vadeli ve öngörülemeyen sonuçlara sahip’

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının engellenmesi ve uygulanan baskının uzun vadeli ve öngörülemeyen sonuçlara sahip olduğunu belirterek, “Bu kararların dalgaları henüz eşiğine ulaşmadı” dedi.