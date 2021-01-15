Belarus: Rusya'dan S-400 alımı için anlaşma hazırlanıyor

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri ile Pantsir-S hava savunma sistemlerinin tedarikiyle ilgili anlaşma hazırlama çalışmaları yapıldığını duyurdu.

Son zamanlarda Batılı ülkelerin iç meselelere müdahalesi nedeniyle zor bir dönemden geçen Minsk yönetimi, ülke güvenliğini S-400 sistemleriyle pekiştirme kararı aldı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Belarus Hava Kuvvetleri Komutanı İgor Golub, S-300 sistemleriyle donatılmış olan füze savunma birliklerinin S-400 ve Pantsir-S sistemleriyle yeniden donatılması için anlaşma hazırlama sürecine devam ettiklerini belirtti.

Golub, Rusya ile Mi-35 çok fonksiyonlu taarruz helikopterleri ile Su-30M avcı uçaklarının ikinci partisinin tedariki konusunda anlaşma imzaladıklarının altını çizdi. Su-30M'lerin ilk partisinin tedariki 2019 yılında başlamıştı.

Bu arada Golub, 'Protivnik-G' ve 'Vostok' radar istasyonlarının 2021 yılı içinde hizmete alınmasının planlandığını ekledi.