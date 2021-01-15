Novak: Rusya'da 2021'de gerçekleşecek petrol üretimi, 2020'nin biraz üzerinde olabilir

RIA Novosti'nin genel haber partneri olduğu Gaydar Forumu'ndan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, 2021 yılında petrol üretim hacminin ne seviyelere çıkacağına dair ipuçları verdi.



Novak, "Şu anda kesin rakamları söyleyemeyiz, zira yıl içinde petrol üretimiyle ilgili kararlar alınacak. Bu yılki üretim, geçen yılki üretimin biraz üzerindeki bir aralıkta olabilir" dedi.

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi konusundaki zorlu müzakereler sonucunda üretimi şubat ayında artırmama konusunda anlaşarak fikir birliğine vardığını yazmıştı.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ toplantısında uzlaştığı haberleri petrol fiyatlarında hızlı yükselmeye neden olmuş, işlem verilerine göre ham petrol WTI vadeli işlemleri fiyatı 26 Şubat'tan bu yana ilk kez 50 doları aşmıştı.