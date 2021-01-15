Zaharova: ABD'deki Rus gazeteciler, Amerikan istihbaratından şüpheli işbirliği teklifleri alıyor

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD'li istihbarat servisleri, bu ülkede çalışan Rus gazetecilere sürekli 'yanaşıyor' ve şüpheli işbirliği teklifleri sunuyor" dedi.

Zaharova, ABD havaalanlarında Rus gazetecilerin gözaltına alınmasının düzenli bir uygulama haline geldiğine de dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu uygulama, Kasım 2018'de 20 özel ajanın Rusya Toplum Odası'nın Bilgi Toplumu, Basın ve Kitle İletişimi Geliştirme Komitesi Başkanı Aleksandr Malkeviç'i Washington'dan uçacağı zaman sorguya çekmesiyle başladı. Cihazlarındaki tüm bilgileri kopyaladılar. Daha sonra Malkeviç, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajanlar listesine dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Zaharova, 2020'deki en yankı uyandıran vakanın ise bir Russia Today (RT) muhabirinin New York'a vardığında ve oradan ayrılırken ABD istihbaratı tarafından iki kez sorgulanması olduğunu ekledi.