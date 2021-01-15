Rusya: ABD, 'Ensarullah'ı terör örgütleri listesine alma planını gözden geçirmeli

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın, ABD'yi Husilerin silahlı gücü Ensarullah’ı terör örgütleri listesine dahil etme planından vazgeçmeye çağırdığını, bu kararın BM'nin Yemen'deki sorunu çözme çabalarını zorlaştırabileceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “ABD'nin Ensarullah hareketini terör örgütü olarak tanıma kararı, Yemen'deki barış süreci açısından da yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Böyle bir karar, sadece ülkedeki insani durumu karmaşıklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda savaşan taraflar arasında müzakereleri başlatma amaçlı BM çabalarını da heba edebilir” dedi.

ABD’ye Ensarullah'ı terör örgütleri listesine dahil etme planından vazgeçme çağrısını yineleyen Nebenzya, “Kararın henüz yürürlüğe girmediğini göz önüne alarak, ABD’yi bunu bir kez daha gözden geçirmeye çağrıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’un Yemenli Ensarullah hareketini terör örgütü listesine almayı planladığını doğrulamıştı. Husiler, hareketlerinin terör örgütleri listesine dahil edilmesi halinde ABD'yi misilleme ile tehdit etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un bu kararının Yemen'deki barış sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.