Moskova’daki ilköğretim öğrencileri 18 Ocak'tan itibaren yüz yüze eğitime geri dönecek

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bir ilâ onbirinci sınıfta öğrenim gören Moskovalı öğrencilerin pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim için okula geri döneceğini açıkladı.

Sobyanin, Moskova'da bir ilâ onbirinci sınıflarda okuyan öğrencilerin pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime döneceği açıklamasında bulundu.

Kentte koronavirüs ile ilgili durumun belirsizliğini koruduğunu da kaydeden Sobyanin’e göre, aşılama hız kazanıyor, vaka sayısı da azalıyor. Ancak bununla birlikte Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarında hissedilir bir düşüş gözlenmedi. Bunun dışında diğer kısıtlamalar 21 ocak'a kadar bir hafta daha uzatıldı. Üniversiteler, spor okulları ve diğer eğitim kurumları uzaktan çalışmaya devam edecekler.

Moskovalılara koronavirüse karşı aşı yaptırma kararını ertelememeleri çağrısı yapan Sobyanin açıklamasında başkentteki hastanelerde Kovid-19 hastaları için 7 bin 600 boş yatak olduğunu vurguladı. Bu sayı aralık ayındakine kıyasla 2 bin daha fazla.

Sobyanin, "Kötüye gitme durumu gözlenmez ve vaka sayılarındaki şu anki istikrar sürekli hale gelirse, bir dizi başka kısıtlamayı hafifletme olasılığını değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.