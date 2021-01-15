Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Türk Büyükelçi, Suriye ve Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar Suriye ve Libya'daki durumu değerlendirmek üzere görüştüler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesindeki durumun üzerinde durulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, tarafların, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları da dahil olmak üzere mevcut uluslararası yasal çerçeveye dayanarak, Suriye ve Libya krizlerine mümkün olan en kısa sürede karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma ihtiyacını teyit ettiklerini kaydetti.