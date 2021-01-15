Rus Dışişleri yetkilisi Yermakov, Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkış sürecinin detaylarını anlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkması için bununla ilgili yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Yermakov, Rusya Dışişleri'nin çekilmek için iç prosedürün başlatıldığını duyurduğu Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkış süreciyle ilgili bilgi verdi.

Anlaşmadan çıkmak için yasa hazırlanması gerektiğini ve prosedürün süresinin henüz belli olmadığını kaydeden Yermakov, "Bu zor bir süreç ve oylama yapılması gerekiyor" dedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de, anlaşmadan çıkmak için ihbar yapılması gerekebileceğini söyledi.

Kosaçev, "Uluslararası hukuki analiz yapılacak. Bu aşamada kendi görüşümü söyleyeyim; karar onaylanırsa, daha sonra ihbar yapılması gerekir" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kasım 2020'den resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Türkiye de yer alıyor

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.