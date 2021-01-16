BM: Rusya, en çok göçmen ağırlayan ilk 5 ülke arasında

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) raporunda, Rusya’nın 2020’de en çok göçmen nüfusa sahip ülkeler arasında dördüncü olduğu belirtildi.

ECOSOC’un raporunda, “2020’de tüm uluslararası göçmenlerin üçte ikisi sadece 20 ülkede yaşıyordu. ABD, uluslararası göçmenler için en önemli destinasyon olarak kalıyor, 2020’de bu ülkede 51 milyon göçmen kaydedildi, bu da tüm dünyadaki göçmen nüfusun yüzde 18’ini oluşturuyor” ifadesine yer verildi.

ABD’den sonra sırasıyla Almanya (16 milyon), Suudi Arabistan (13 milyon), Rusya (12 milyon) ve İngiltere (9 milyon) geliyor.