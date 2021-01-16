Rospotrebnadzor: Rusya’da bir yılda nüfusun yüzde 60’ı aşılanabilir

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede bir yılda nüfusun yüzde 60’na aşı yapılabileceğini belirtti.

Popova, bugün ülkenin önde gelen epidemiyologlarla yapılan toplantıda, “Bir yılda nüfusun yüzde 60’ına aşı yapılabilir. Bu çok önemli bir başarı” ifadesini kullandı.

Aşılamanın kitlesel olması gerektiğini kaydeden Rospotrebnadzor Başkanı, aşılamanın, insanların sonbahara kadar bağışıklığa sahip olacak şekilde organize edilmesi gerektiğini söyledi.

Popova ayrıca Rusya’da, diğer ülkelerle kıyasla yüksek olmayan hastalık vaka oranıyla birlikte toplum bağışıklamasının geliştiğini dile getirdi.