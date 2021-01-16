Lavrov ile Azeri mevkidaşı Bayramov, 11 Ocak'taki Putin, Aliyev ve Paşinyan zirvesinin sonuçlarını ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Bayramov, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 11 Ocak'ta Moskova'da yaptıkları Dağlık Karabağ konulu zirvenin sonuçlarını ele alan Lavrov ve Bayramov, insani sorunların çözülmesi, bölgede ekonomi ve ulaşım önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili konular da dahil liderler düzeyinde varılan mutabakatların uygulanmasını istişare etti.

Lavrov ve Bayramov, Rusya-Azerbaycan işbirliğinin güncel konularını ve uluslararası gündemi de değerlendirdi.

Putin, Aliyev ve Paşinyan, 11 Ocak'taki zirvenin ardından kabul ettikleri ortak açıklamada başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma kurulmasını ve çalışma grubunun en kısa sürede Karabağ'daki altyapının geliştirilmesiyle ilgili planlar sunmasını kararlaştırmıştı.