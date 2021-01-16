Gazprom'un gaz ihracatı ocak ayının ilk yarısında yüzde 42 arttı

Gazprom’un 1-15 Ocak 2021’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere gaz tedariki geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.5 aratarak 9.1 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Bu, şirketin ihracat tarihindeki ikinci en büyük gösterge olarak kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle Almanya (yüzde 32.1), İtalya (yüzde 139.7), Türkiye (yüzde 8.7), Avusturya (yüzde 11.7), Fransa (yüzde 51.6), Hollanda (yüzde 21.2), Polonya (yüzde 62.6) ve Macaristan (yüzde 298.4) gaz alımını artıran ülkeler oldu.

Ön verilere göre, bu yılın 1-15 Ocak tarihleri arasındaki gaz üretimi 22.6 milyar metreküp olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artış gösterdi. İç pazardaki talep ise bu yılın ocak ayının ilk yarısında yüzde 14.7 artarak 2.1 milyar metreküp oldu.