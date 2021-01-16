Medvedev: Trump'ın hesaplarının askıya alınması 'dijital totalitarizm'

Medvedev, "Mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının bloke edilmesi, büyük teknoloji şirketlerinin devlet kurumlarının yerini almaya başladığını, çok sayıda insana kendi tutumlarını dayattığını ve onları seçme fırsatından mahrum bıraktığını gösteriyor" dedi.

"Bu, kademeli olarak toplumu etkisi altına alan 'dijital totalitarizmin' tezahürü değilse nedir?" diye soran Medvedev, bu tutumun toplumu ve potansiyel olarak tüm dünyayı gelişmeler hakkında nesnel olarak görüş elde etme imkanında mahrum bıraktığının altını çizdi.

Trump'a oy veren 75 milyon ABD'li seçmenin ve Trump'ın sosyal ağlardaki yüz milyonlarca takipçisinin şirketlerin 'tercihi' dışında bırakıldığını kaydeden Medvedev, "Kendi iradeleriyle, sadece kendi bildikleri kurallara göre ve aslında siyasi eğilimleri nedeniyle ülke başkanını milyonlarca takipçisiyle iletişim kurma fırsatından mahrum bırakabileceklerine karar veren bu yüksek yargıçların kim olduğu sorusu akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni 4 saat süreyle işgal etmesi sonrası Facebook, Instagram, Twitch ve Twitter ABD Başkanı'nın hesaplarını askıya almıştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Kongresi'ndeki olaylar nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'a Telegram hesabı açmasını önermişti.