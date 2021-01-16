Rusya'da 2021'in en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı kaydedildi

Rusya'da son 24 saatte 590 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, 2021'in başından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya'da son 24 saatte 24 bin 92 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede görülen toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 623'ye ulaştı.

Ölü sayısı 590 kişiyle bu yıl kaydedilen en yüksek rakam olurken toplam ölü sayısı 65 bin 85'e yükseldi.

Kovid-19'u yenenlerin sayısı ise 27 bin 311 artarak 2 milyon 936 bin 991 oldu.

Rusya'da bugüne dek 96 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldı.