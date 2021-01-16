Moskova'da aşı olacak risk grupları genişletildi: Serbest çalışanlar aşı yaptırabilecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bireysel girişimcilerin, onların çalışanlarının ve serbest çalışanların 19 Ocak'tan itibaren aşılama için kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen ay başlayan aşılama süreci hızla devam ederken yeni bir risk grubunun daha aşı yaptırabileceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak kişisel blogundan açıklama yapan Sobyanin, "Bireysel girişimciler, onların çalışanları ve serbest çalışanlar 19 Ocak'tan itibaren aşı yaptırabilir" dedi.

Sobyanin, aşılama merkezlerinin haftanın 7 günü saat 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verdiğini de anımsattı.

5 Aralık'ta başlayan aşılama çalışmalarında öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki çalışanlara aşı yapılmıştı.