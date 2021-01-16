Rusya dört ülkeyle daha uçuş seferlerini başlatıyor

Rusya’daki koronavirüsle mücadele merkezinden basın mensuplarına yapılan açıklamada, daha önce uçuşların askıya alındığı ülkelerin arasından Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar ile uçuş seferlerine yeniden başlanacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre uçaklar haftada iki kez Moskova’dan Hanoi, Yeni Delhi ve Helsinki’ye ve haftada üç kez Doha’ya uçacak. Ayrıca Saint Petersburg ile Helsinki arasında da ikişer sefer planlanmış durumda.

Bununla birlikte Kahire'ye tarifeli uçuş sayısı da haftada beşe çıkarıldı.

Uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin karar, daha önce tanımlanan kriterlere göre verildi. Buna göre ilgili ülkede 14 gün içinde yeni Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişi başına 40'ı geçmemeli, aynı dönemde insidanstaki günlük artış yüzde 1'i geçmemeli, koronavirüsün haftalık yayılım katsayısı ise en fazla bir olmalı.

Rusya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart 2020’de, tahliye seferlerinin ve diğer bazı seferlerin dışında uluslararası uçuş seferlerini askıya almıştı. Ağustostan itibaren uçuşlara kademeli olarak yeniden başlandı. Şu anda Rusya’dan Türkiye, Tanzanya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Belarus, Kırgızistan, Kazakistan, Sırbistan, Güney Kore, Japonya, Küba, Etiyopya, Seyşeller ve diğer bazı ülkelere uçak seferleri yapılabiliyor.