Ünlü Rus doktor koronavirüsten daha tehlikeli olan salgın konusunda uyardı: Obezite

Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına göre daha tehlikeli olarak gördüğü obezite ‘salgınına’ dikkat çekti.

Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Myasnikov, tüm dünyayı saran obezite ‘salgınının’ Kovid-19 pandemisinden daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40’ının aşırı kilo problemi olduğunu belirten Myasnikov, söz konusu rahatsızlığın şeker hastalığı, kalp krizi, felç ve kanser gibi hastalıklara yol açtığını vurguladı.

Kilo alma eğilimini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesinin ebeveynlerin alışkanlıkları olduğunu söyleyen Myasnikov, örneğin annesi hamilelik sırasında sigara içen veya ebeveynlerinden biri aşırı kilolu sorunu yaşayan bir çocuğun hayatı boyunca obeziteye yatkın olacağının altını çizdi.

Ünlü Rus doktor, çocukta aşırı kilo problemi olasılığını artıran bir diğer faktörün de annedeki şeker hastalığı olduğuna işaret etti.

Myasnikov, son araştırmalara göre viral enfeksiyonun da obezitenin nedenlerinden biri olabileceği konusunda uyardı.