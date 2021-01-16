'Kovid-19’daki mutasyonlar, virüsün insanlar için daha tehlikeli hale geldiği anlamı taşımıyor'

Gamaleya Bilim ve Araştırma Enstitüsü yöneticisi Prof. Aleksandr Butenko, virüslerin sonsuz bir şekilde mutasyona uğradığını belirterek, bu durumun Kovid-19 için de geçerli olduğunu kaydetti.

Gamaleya Bilim ve Araştırma Enstitüsü Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı Yöneticisi Prof. Aleksandr Butenko, her mutasyonun virüsün yeni bir canlı varyantının ortaya çıkmasına yol açmadığını, doğada, sadece insan veya başka bir popülasyonda kendi nişlerini bulan türlerin varlıklarını sürdürebildiğini ifade etti.

Radyo Sputnik’e konuşan Butenko “Evrimsel süreç sonsuzdur, sonuç olarak farklı virüs çeşitleri ortaya çıkıyor. Bunlar arasında dayanıklı olanlar, kendileri için bir tür niş buluyorlar, bu da onların çoğalmalarına ve popülasyonda var olmalarına imkan veriyor, ancak aynı zamanda cansız virüsler de var” dedi.

Mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 koronavirüsün rekombinasyon, yani yakından ilişkili virüsler arasında genetik materyal değişimi sonucu oluştuğunu belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin’de 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsü, modern virüsle büyük bir genetik homolojiye sahip, ancak yine de belirli bir şekilde farklılık gösteriyor.”

Doğal seçilimin virüslerin evriminde önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Butenko'ya göre, SARS-CoV-2'nin sürekli mutasyonları, koronavirüsün insanlar için daha tehlikeli bir hal aldığı anlamına gelmiyor.