Rusya: Dağlık Karabağ'a son 24 saatte 177 sığınmacı geri döndü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan'dan Dağlık Karabağ’a 177 sığınmacının geri döndüğü, konvoyun güvenliğinin Rus barış gücü birlikleri tarafından sağlandığı ifade edildi.

Rus barış gücü birliklerinin, insanların sürekli ikamet yerlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağladıkları, insani yardım ulaştırdıkları ve sivil altyapı tesislerini onardıkları ifade edilen açıklamada, gün içinde 177 sığınmacının daha Ermenistan'dan Dağlık Karabağ’a güvenli bir şekilde nakledildiği, böylece 14 Kasım 2020’den bu yana evlerine dönenlerin sayısının 49 bin 638’e ulaştığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun 27 gözlem noktasından 24 saat aralıksız takip edildiği ve ateşkesin denetlendiğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, Rus barış gücü birliklerinin 23 Kasım'dan bu yana Karabağ'da 530 hektarlık bir alan ve 201 kilometreden fazla yolu mayınlardan temizlediği, 751 binayı kontrol ettiği ve 23 bin 530 patlayıcı maddeyi tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.