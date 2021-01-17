Rusya'dan Sputnik V'nin Brezilya'da tescilinin reddedildiği iddialarına yalanlama

RDIF'ten yapılan açıklamada, Rusya’da Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’nun (ANVISA) Sputnik V aşısı ile ilgili ek bilgiler talep ettiğini, söz konusu bilgilerin en kısa zamanda sunulacağını bildiririz” ifadelerine yer verildi.
ANVISA sitesinde yapılan açıklamada, RDIF ve Brezilyalı ilaç şirketi Uniao Quimica’nın Rus aşısının acil kullanımı için yaptıkları başvızurunun bazı taleplere uyulmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği ifade ediliyor.
"Sputnik V aşısına karşı yürütülen dezenformasyon kampanyası çerçevesinde yanlış bilgiler, kontrol sürecini zorlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak gece ve hafta sonları yayılıyor” açıklamasında bulunan RDIF, basın mensuplarından gelen bilgileri kontrol etmeleri ricasında bulundu.
Uniao Quimica ilaç şirketi geçen çarşamba Sputnik V aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Rusya’nın Brezilya’ya bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyon doz, yılın toplamında ise 150 milyon doz aşı tedarik etmesi öngörülüyor.
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