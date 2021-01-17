Rus muhalif lider Navalnıy'ın bulunduğu uçak Moskova'ya indi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya 20 Ağustos'ta giderken uçakta fenalaşan ve yaklaşık 5 ay Almanya'da tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın bulunduğu uçak, Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Geçtiğimiz yaz Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya 20 Ağustos'ta giderken uçakta fenalaşan hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy Rusya'ya dönüyor.

Navalnıy'ın bulunduğu uçağın Vnukovo Havalimanı'na inmesinin planlandığı, ancak, 'teknik sebeplerle' Vnukovo Havalimanı'nın kapanması nedeniyle uçağın Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Daha önce muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Ancak yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı.

Rus doktorlar, Navalnıy'ın durumuna, kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu belirtmişti.